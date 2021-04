Kulturnetzwerkerin Maria Thurnwalder zu Gast bei "Harry's LifeTalk"

Telfs – Nach Hermann Delago Anfang März, ist am Ostermontag die Mieminger Kulturnetzwerkerin Maria Thurnwalder zu Gast im Online-LifeTalk bei Harry Triendl. Thurnwalder arbeitet ehrenamtlich etwa im Organisationsteam vom Tiroler Sternenhimmel und betreibt eine Künstleragentur. Themen sind unter anderem die Kulturortsbelebung, Jugendprojekte am Sonnenplateau, der Kulturstadl und vieles mehr.

Ziel für den Telfer Multimedia-Künstler und Musiker Harry Triendl ist es, nicht nur besondere Projekte, sondern vor allem die Menschen dahinter in den Fokus zu rücken: „Wie ticken sie? Was treibt sie an?“ Zugleich will er positive Akzente in einer schwierigen Zeit setzen – und zugleich auf akute Probleme hinweisen, die derzeit von Corona überschattet werden. Wenn am Ende der Gespräche spontan ein Musikjam, ein­e Kurzlesung oder Ähnliches entsteht, ist das natürlich erwünscht. Zuseher können sich per Chat direkt ins Gespräch einbringen. (TT.com)