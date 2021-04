Motorflieger bei Flugplatz in Höfen abgestürzt: Insassen nur leicht verletzt

Höfen – Bei starkem Wind ist am Ostermontag beim Flugplatz Reutte-Höfen ein Motorflieger abgestürzt. Laut ersten Informationen stürzte der Flieger gegen 14.20 Uhr etwa 50 Meter von der Landebahn entfernt in ein Waldstück, drehte sich und landete schließlich am Ufer des Lech.

Die Maschine war nach derzeitigem Informationsstand am Vormittag aus Hohenems in Vorarlberg gekommen, in Reutte gelandet und anschließend ins Unterland nach St. Johann weitergeflogen. Für den Rückflug hatte der Flieger offenbar keine Landeerlaubnis mehr in Reutte. Warum das Flugzeug erneut in Reutte landen wollte, ist noch unklar. Der leichte Motorflieger dürfte jedoch beim Landeanflug von einer Windböe erfasst und in die Baumkronen getragen worden sein. Die Bäume federten den Absturz ab.