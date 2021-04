Motorflieger nahe Flugplatz in Höfen abgestürzt

Höfen – Bei starkem Wind ist am Ostermontag beim Flugplatz Reutte-Höfen ein Motorflieger abgestürzt. Laut ersten Informationen stürzte der Flieger gegen 14.20 Uhr etwa 50 Meter von der Landebahn entfernt in ein Waldstück, drehte sich und landete schließlich im Lech. Details zu Insassen gab es zunächst nicht. Auch die Absturzursache ist noch unklar. Im Raum Reutte lief am Nachmittag ein Großeinsatz. Die Absturzstelle wurde weiträumig abgesperrt.