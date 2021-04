Pferd kam nach Ausritt ohne Reiterin an: Verletzte nach Suchaktion gefunden

Fendels – Am Montagabend, gegen 17.25 Uhr, kam es in Fendels zu einem Sucheinsatz, nachdem nach einem Ausritt ein Reitpferd ohne Reiterin zum Pferdestall zurückgekehrt war. Die 17-jährige Reiterin konnte etwa eine Stunde später, um 18.20 Uhr, von einem Suchhund in einem dichten Waldstück oberhalb der Bergstation des Hammerliftes gefunden werden.