Zwei Einsätze in Hopfgarten hielten die Feuerwehrleute auf Trab

Hopfgarten im Brixental – Am Montagabend kam es in Hopfgarten im Brixental zu zwei aufeinanderfolgende Feuerwehreinsätze. Zuerst wurde die Notrufnummer gewählt, nachdem ein 53-Jähriger in einer Feuerschale vor seinem Gartenhaus ein Feuer entzündet hatte. Durch die starken Windböen dürfte dieses um 22.00 Uhr wieder aufgeflammt sein.