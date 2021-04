Leserfoto-Galerie: Der Winter kehrt für ein paar Tage nach Tirol zurück

Innsbruck – Ein markanter Wetterumschwung mit starkem Nordwind am Abend des Ostermontag hat Tirol die temporäre Rückkehr des Winters beschert. Der Schnee fiel bis in die Täler und wird vielerorts angesichts der für die Jahreszeit sehr kalten Temperaturen auch ein paar Tage das Landschaftsbild bestimmen. Denn obwohl sich heute Vormittag der Himmel fast ungetrübt zeigte, steht sowohl am Dienstagnachmittag als auch am Mittwoch weiterer Schneefall bis in die Täler bevor. Bis Donnerstag könnte laut der Österreichischen Unwetterzentrale in den Nordalpen insgesamt bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen.

Auch die Thermometer-Werte purzelten durch die Kaltfront von Tief "Ulli" in den Keller. So herrschten heute um 8 Uhr in ganz Tirol fast durchwegs Minusgrade. In Innsbruck waren es etwa -1 Grad, in Seefeld -8 oder in Sillian -3 Grad. Über 2000 Metern Höhe herrschte klirrende Kälte. Am Patscherkofel (2246 m) wurden um 8 Uhr -15 Grad gemessen, am Brunnenkogel (3438 m) in den Ötztaler Alpen gar -23 Grad. (siha, TT.com)