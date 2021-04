FPÖ-Zwist um Maskenpflicht im Parlament: Hofer kritisiert Kickl indirekt

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl protestierte gegen die Regelung und kündigte an, auch bei der Nationalratssitzung am Freitag ohne Maske erscheinen zu wollen. Die Frage sorgt nun allerdings für einen internen Zwist in der freiheitlichen Parteispitze. Denn der dritte Nationalratspräsident, FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer, erklärte am Mittwoch via Twitter, dass er die Hausordnung respektieren wolle und dies von allen Abgeordneten erwarte. Wer sich der Hausordnung entziehe, stelle sich "in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen", kritisierte er Kickl indirekt.