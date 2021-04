Corona-Gipfel bringt wohl nur Verschärfung im Osten

Erneut tagen Regierung, Experten, Opposition und Landeshauptleute. Diesmal jedoch per Videokonferenz. © HELMUT FOHRINGER

Wien – Die Regierung bespricht einmal mehr mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten die Situation. Bundesweite Verschärfungen dürften ausbleiben, allerdings kündigte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schon im Vorfeld an, in seinem Bundesland den diese Woche auslaufenden Lockdown verlängern zu wollen. Auch sonst dürfte es wohl nur im Osten zu Verschärfungen kommen – obwohl auch die Zahlen zuletzt im bisherigen Ausnahmeland Vorarlberg stark angestiegen sind. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fehlt krankheitsbedingt.

Der Ressortchef habe aber "nichts Gröberes", es sei auch kein Corona-Erkrankung, betonte man in seinem Büro gegenüber der APA. Beim Corona-Gipfel lässt sich Anschober von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vertreten. Im Vorfeld hatte der Gesundheitsminister eher als Freund bundesweit strenger Maßnahmen gegolten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bleibt indes auf dem von ihm eingeschlagenen Weg regionaler Maßnahmen.

Die Coronazahlen waren zuletzt österreichweit nach oben gegangen, auch im Westen - weil sich die britische Virus-Mutation mittlerweile dort ebenfalls breitmacht. Die Ampel-Kommission hat vergangene Woche wieder ganz Österreich auf "rot" gesetzt, auch Vorarlberg. Dort wird auch aktuell noch an den Öffnungen selbst in der Indoor-Gastronomie festgehalten, obwohl sich die 7-Tages-Inzidenz binnen einer Woche auf fast 130 verdoppelt hat. Am Montag gab es elf Neuaufnahmen in Spitäler, nur vier Patienten konnten entlassen werden.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober fehlt. Vizekanzler Werner Kogler vertritt ihn. © HELMUT FOHRINGER

Keine größeren Veränderungen im Westen

Den Auftakt der Gespräche machten ab 10.30 Uhr die Experten, danach folgt ab 11.30 Uhr die Opposition. Ab 13 Uhr sind die Landeshauptleute bei den Besprechungen mit den Fachleuten dabei, diese Unterredung findet diesmal wie jene mit SPÖ, Freiheitlichen und NEOS nur per Video statt. Um 16 Uhr steigt eine Pressekonferenz.

Dass außerhalb der Ostregion nicht viel zu erwarten ist, darauf deuten auch Aussagen des steirischen Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Vom Vorsitzenden der LH-Konferenz hieß es vor dem Gipfel bloß, dass die Zahlen in seinem Bundesland weiterhin stabil seien. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht die Steigerungen in seinem Bundesland noch in vertretbarem Rahmen: "Wir hoffen, dass wir den Wettlauf gegen das Virus mit den Impfungen gewinnen und damit viele Arbeitsplätze sichern können", ist er aktuell gegen einen Lockdown.

ÖVP kritisiert SPÖ für "Nicht-Positionierung"

ÖVP-Kubobmann August Wöginger appellierte im Vorfeld für ein gemeinsames Vorgehen: "Die Corona-Pandemie stellt uns weiterhin vor die größte Herausforderung seit 1945. Im Sinne von Menschenleben, Arbeitsplätzen und Unternehmen ist es daher das Gebot der Stunde, gemeinsam gegen das Virus zu kämpfen - und nicht gegeneinander!", sagte er in einer schriftlichen Stellungnahme.