Intelligente Tiere: Schweine können sogar Computerspiele lernen

Es geht rund im Gehege der Wildschweine und Wisente im Alpenzoo. „Nachdem die 17-jährige Bache Frieda im letzten Jahr leider verstorben ist, war es recht ruhig in der Anlage. Doch das änderte sich, als im Sommer Frischlingsfindling Berta aus Wien und im Herbst drei junge Überläufer – so nennt man halbwüchsige Wildschweine – aus dem Wildpark Assling dazugekommen sind“, erzählt Eva Oberauer vom Alpenzoo.

Die neuen Jugendlichen sind neugierig, wühlen alles im Gehege um und untersuchen ihre Umgebung genauestens. Natürlich gibt es da auch immer wieder Zoff. „Hin und wieder wird gerauft, wie das halt so bei Geschwistern üblich ist“, sagt Eva. Auch vor den viel größeren Wisenten haben die jungen Wildschweine nicht immer Respekt. „Es kommt sogar vor, dass vor allem die halbwüchsigen Wisentkälber, von der jugendlichen Rotte – so nennt man eine Gruppe von Wildschweinen – geärgert werden.“

Nicht nur beim Ärgern, auch sonst sind Wildschweine sehr erfinderisch und klug. „Wildschweine und Hausschweine sind sehr intelligent und werden vom Menschen gerne unterschätzt. Dabei stehen sie nach Ansicht von Experten in Sachen Intelligenz an vierter Stelle nach Menschenaffen, Delfinen und Elefanten“, so Eva. Stellt euch vor, Experimente haben gezeigt, dass „Hauschweine sich selbst in einem Spiegel erkennen, einfache Computerspiele erlernen oder gar mit einem Joystick Ziele auf einem Bildschirm ansteuern.“