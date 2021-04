Blümel im Ibiza-Ausschuss: „Saloppe“ Formulierungen unter guten Freunden

Wien – Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kam gestern im Ibiza-Untersuchungsausschuss gleich in seiner Einleitung auf die jüngst öffentlich gewordenen Chats rund um die Bestellung von Staatsholding-Vorstand Thomas Schmid zu sprechen. „Einen Teil der Empörung kann ich durchaus nachvollziehen“, räumte er ein. Schmid kenne er schon lange. So seien die Nachrichten auch zu verstehen, als „saloppe Formulierungen unter zwei Personen, die sich gut kennen“.

Damit hatte Blümel die Fronten abgesteckt. Immer wieder zog er die Zulässigkeit der an ihn gerichteten Fragen in Zweifel. Immer wieder verwies er darauf, dass die Chats mit Schmid und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien – immer wieder entschlug er sich mit dieser Begründung der Aussage.

„Schmid AG fertig“, schrieb Blümel im Dezember 2018 an Schmid. „Offensichtlich geht es hier um den Gesetzesbeschluss“, sagte Blümel dazu im Ausschuss. Schmid habe bei diesem Gesetz als Generalsekretär im Finanzministerium eine federführende Rolle gespielt, daher diese Formulierung.

Nur in einer allgemeinen Weise äußerte sich Blümel zu Personalentscheidungen. In der fraglichen Zeit der türkis-blauen Koalition war er Kanzleramtsminister und Regierungskoordinator auf Seiten der ÖVP: „Manchmal diskutiert man über Personalia auch, wenn man formal nicht zuständig ist.“ Die Letztverantwortung für Besetzungen bleibe aber bei den zuständigen Organen, fügte er hinzu.

Thema war einmal mehr auch der Laptop Blümels. „Nein, ich habe keinen dienstlichen Laptop“, bekräftigte er. Er arbeite viel am Handy. Die Chats auf dem Gerät lösche er aber regelmäßig, um seine Privatsphäre zu schützen.

Blümel bekräftigte außerdem, dass die ÖVP nie Spenden von Glücksspielunternehmen wie der Novomatic genommen habe. Genau diese Frage ist Ausgangspunkt der Justiz-Ermittlungen gegen den Minister. 2017 hatte der damalige Novomatic-Vorstand Harald Neumann sich mit der Bitte um einen Termin beim damaligen Außenminister Kurz an Blümel gewandt. Neumanns Themen: Probleme der Novomatic in Italien und eine allfällige Spende an die ÖVP.