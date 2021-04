Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol am 27. Februar 2022

Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl sind alle EU-Bürgerinnen und -Bürger wahlberechtigt, die spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben. (Symbolfoto)

Innsbruck – Im kommenden Jahr finden in fast allen Tiroler Kommunen die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Am Dienstag gab die Landesregierung den 27. Februar als Wahltermin bekannt. „Die Tiroler Landesregierung hat die Ausschreibung der Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahlen für Sonntag, den 27. Februar 2022, beschlossen“, erklärte LH Günther Platter.

Dieser Wahltermin gilt für alle Tiroler Gemeinden, außer Innsbruck und der neuen Gemeinde Matrei am Brenner. Die Kundmachung der Wahlausschreibung wird am 24. November 2021 im Landesgesetzblatt für Tirol erfolgen, womit dieser Tag als Tag der Wahlausschreibung gilt. Als Stichtag wird der 15. Dezember 2021 bestimmt, die engere Wahl des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin wird auf Sonntag, den 13. März 2022, festgelegt.

Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl sind alle EU-Bürgerinnen und -Bürger wahlberechtigt, die spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben (Ausnahme: Der Aufenthalt in der Gemeinde ist kürzer als ein Jahr und offensichtlich nur vorübergehend).