Mutter, Vater und Zwillingssöhne sind alle am 2. April geboren

Salzburg – Der 2. April stellt für eine Salzburger Familie seit vergangenem Freitag ein ganz besonderes Datum dar. An diesem Tag feiern nicht nur die Eltern Daniela Gruber (33) und Haimo Peterleitner (34) aus Elixhausen ihre Geburtstage, an diesem Tag wurden auch ihre Zwillingssöhne Leo und Simon geboren. „Wir haben uns noch um Mitternacht gegenseitig gratuliert und gescherzt, heute werden die beiden ja nicht kommen“, berichtete das Paar in einer Aussendung des Uniklinikums Salzburg.