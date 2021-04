Herausfordernde Zeiten meistern

Unterforderung macht ebenso Stress wie auch die Planungsunsicherheit und Mehrfachbelastungen. Stress schwächt erwiesenermaßen das Immunsystem, was wiederum den Boden für Krankheit nährt. Schwierig ist es, wenn diese Stressreaktionen überhandnehmen und nicht mehr selbst reguliert werden können. So entsteht ein gewisses Ohnmachtsgefühl oder ein Getriebensein. Die Gedanken drehen sich im Kreis. Selbstregulation und Resilienz sind hier gefordert. Selbstfürsorge kann ein wichtiger Schlüssel sein, um aus diesem Ohnmachtsgefühl aussteigen zu können.

"Manche sehnen sich nach einem stabilen Boden unter den Füßen, einem inneren Ruhepol, andere wiederum wollen in die Gänge kommen und wieder aktiv ihr Leben gestalten. Manche fühlen sich eingeengt und wollen die Grenzen sprengen. Andere suchen Orientierung in dieser ungewissen Zeit.

"Kann auch eine Pandemie eine positive Entwicklung mit sich bringen? Meine Antwort ist ganz klar, ja. Ich bin der Überzeugung, dass alles, was im Leben geschieht, eine Bedeutung hat und etwas zum Ausdruck bringen möchte. So sehe ich Symptome, Probleme oder schwierige Lebenssituationen als Wegweiser, die Zugang zu verdeckten und neuen Ressourcen schaffen. Um diese meist unbewussten Dynamiken sichtbar zu machen, bediene ich mich des kinesiologischen Muskeltestes und der Arbeit mit Symbolen.

"Bachblüten sind ausgezeichnete Helfer in Notsituationen (Ängste, Panikattacken, Unsicherheit, depressive Verstimmung, Hilflosigkeit etc.), aber auch individuelle Begleiter, um mit verschiedenen Situationen gelassen, entspannt und sicher umgehen zu können. Ohne Nebenwirkungen sind Bachblüten sanfte, unkomplizierte „Unterstützer“. Geeignet sind Bachblüten grundsätzlich für jeden Menschen – in jedem Alter, in jeder Lebenslage. Kinder sprechen besonders gut darauf an.