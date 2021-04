14-Jährige in Rum attackiert und gewürgt: Polizei bittet um Hinweise

Rum – Ein 14-jähriges Mädchen ist Rum von Unbekannten attackiert worden. Der Angriff ereignete sich bereits in der Nacht auf den 28. März und wurde aber erst jetzt bekannt, berichtete die Polizei am Dienstag. Die 14-Jährige soll an der Dörferstraße am Gehsteig zwischen Kirche und Tankstelle gesessen haben, als mehrere Männer im Alter von etwa 45 Jahren sie aufforderten, vom Gehsteig aufzustehen.