Plötzliches Umkehrmanöver führte zu Auffahrunfall in Mötz: Zeugen gesucht

Mötz – Zu einem Auffahrunfall mit einer Verletzten und mehreren beschädigten Wagen kam es am Dienstagabend auf der Mötzer Landesstraße (L236). Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Beamten berichten, waren gegen 20 Uhr mehrere Autos auf der L236 von Mieming in Richtung Autobahnauffahrt (A12) unterwegs. Auf Höhe des Locherbodenwegs 10 bremste der Lenker eines schwarzen VW Passats plötzlich scharf ab, bog nach links in eine Zufahrtsstraße ein, wendete seinen Wagen und fuhr die Landesstraße zurück in Richtung Mieming.