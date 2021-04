Stärke 2,5: Nächtliches Erdbeben nahe Lienz deutlich spürbar

Lienz – In der Nacht auf Mittwoch hat sich bei Lienz in Osttirol ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,5 ereignet. Der Erdstoß sei um 4.20 Uhr „von mehreren Personen deutlich verspürt" worden, teilte der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in einer Aussendung mit.