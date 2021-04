Klimawandel und Bevölkerungswachstum verschärfen Vertreibungsrisiko

"Das Vertreibungsrisiko steigt dabei in vielen Regionen überproportional zum Bevölkerungswachstum", sagte Bresch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Denn Menschen lassen sich vorzugsweise in Flussnähe nieder, da die Gewässer etwa in Handelsnetze eingebunden seien und in trockenen Regionen ausreichend Wasser für die Bewässerung böten.