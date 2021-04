Gesamtweltcupsiegerin Vlhova trennte sich von Erfolgstrainer Magoni

Bratislava – Ski-Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova hat sich am Höhepunkt ihrer Karriere und ein Jahr vor dem Olympischen Winterspielen in Peking von Privattrainer Livio Magoni getrennt. Dem Italiener wurde wohl ein Zeitungsinterview zum Verhängnis, in dem er die 25-jährige Slowakin aufgrund ihres Fahrstils als "Bügeleisen" bezeichnet hatte - was Magoni später als Falschinterpretation zurückgewiesen hat.