Unbekannte brachen in Waldbad Haiming ein: Polizei bittet um Hinweise

Haiming – Unbekannte sind am Osterwochenende in das Waldbad Haiming sowie in den dortigen Imbissstand eingestiegen, berichtet die Polizei. Sie stahlen mehrere Getränke und warfen Möbel in die Schwimmbecken. Außerdem ließen die Täter Betonsteine von einem Dach auf das darunterliegende Pflaster fallen, wodurch dieses zu Bruch ging.