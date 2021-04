Neuer Termin: Golden Roof Challenge vorsorglich auf September verschoben

Innsbruck – Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Golden Roof Challenge in Innsbruck. Ursprünglich hätte die 17. Auflage der Leichtathletik-Veranstaltung am 6. Juni stattfinden sollen. Aufgrund der unsicheren Lage sowie der schwierigen Reisesituation wurde das Event nun vorsorglich auf 11. September verschoben. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt.