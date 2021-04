Ärztekammer-Präsident Szekeres fordert: "Sperrt ganz Österreich zu"

Wien – Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hat am Mittwoch eindringlich einen "Lockdown für ganz Österreich" gefordert. "Die Situation in den Krankenhäusern und Intensivstationen ist dramatisch. Nicht nur in Wien und Ostösterreich, auch in den Bundesländern wird es bald so weit sein", schrieb er auf seinem Blog. Seine Conclusio: "Sperrt ganz Österreich zu. Und kauft endlich Impfstoffe." An die Bevölkerung richtete er im APA-Gespräch den Appell, sich an die Maßnahmen zu halten.