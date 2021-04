Zweite Impf-Runde im Bezirk Schwaz, Testpflicht läuft aus

In Schwaz wird ab Donnerstag wieder geimpft. © EXPA/JOHANN GRODER

Schwaz – Bis dato wurden in Tirol insgesamt rund 191.920 Impfungen durchgeführt, davon rund 150.090 Erst- und rund 41.830 Zweitimpfungen. Mit morgen, Donnerstag, beginnen in der „Europäischen Modellregion Schwaz“ die zweiten Covid-Teilschutzimpfungen. Die Infrastruktur ist laut Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) „bestens vorbereitet". Demnach würden die Impfungen bereits Wirkung zeigen.

Während vor zwei Wochen noch über 270 aktiv Positive verzeichnet wurden, sind es mit Stand heute 159 – in den angrenzenden Bezirken Kufstein sind es 318, in Innsbruck-Land 617. Auch die Zahl der Fälle ist mit südafrikanischer Virusmutation sind in Schwaz innerhalb desselben Zeitraums von 13 auf sieben zurückgegangen. LH Günther Platter

Vor diesem Hintergrund werden die Ausreisetestpflicht im Bezirk sowie die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen mit Ablauf des morgigen Donnerstags enden, kündigte Platter in einer Aussendung an.

Die einmalige Impfaktion im Bezirk Schwaz wird von der Studie „REDUCE“ begleitet. „Im Rahmen der begleitenden wissenschaftlichen Studie werden wertvolle Erkenntnisse der Wissenschaft gezogen. Damit ermöglichen wir international einen wesentlichen Beitrag zur bestmöglichen Erforschung und Bekämpfung des Coronavirus“, sagte Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg.

Tilg und Platter danken für Teilnahme

„Wir danken allen, die durch ihre Impfteilnahme, das Einhalten der Maßnahmen und regelmäßiges Testen maßgeblich dazu beitragen haben, die Infektionszahlen zu senken“, betonen LH Platter und LR Tilg laut Aussendung und weisen darauf hin, dass auch danach gelte, sich entsprechend der Vorgaben des Bundes bis auf Weiteres an bestehende Maßnahmen zu halten.

▶️ Grundsätzlich gilt, dass der zweite Impftermin im Rahmen der Durchimpfung des Bezirks Schwaz zur selben Zeit, am selben Wochentag und an derselben Impfstation wie bei der Erstimpfung stattfindet. Dies gilt auch für jene Personen, die nicht über das System www.tirolimpft.at angemeldet waren – bei Fragen sollen sie sich an die Gemeinde des Impfstandortes wenden, in welcher die erste Impfung stattfand. Entsprechende Terminerinnerungen werden laufend versendet.

▶️ Für Personen, die sich zum Zeitpunkt des zweiten Impftermins in Quarantäne befinden wird ein Ersatztermin organisiert. Die Betroffenen sollen dafür mit ihrer Wohnortgemeinde in Kontakt treten. „Es ist sichergestellt, dass alle Personen, die bereits eine erste Teilimpfung im Rahmen der Aktion ‚Schwaz impft‘ erhalten haben, im vorgegebenen Zeitraum auch die zweite Teilimpfung bekommen“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes Corona.

▶️ Zur Impfung jeweils mitzubringen sind erneut der ausgefüllte „Aufklärungs- und Dokumentationsbogen Corona-Schutzimpfung“, welcher mit Zustellung des zweiten Impftermins übermittelt wurde, die E-Card, ein gültiger Lichtbildausweis sowie – wenn vorhanden – der analoge Impfpass.

Ausreisetestpflicht und Maskenpflicht enden am Donnerstag

Die seit 11. März geltende Ausreisetestpflicht im Bezirk Schwaz läuft mit morgen, Donnerstag, 24 Uhr, aus. Das hat der Corona-Einsatzstab des Landes in enger Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Schwaz beschlossen.

Im Zuge der Ausreisetestungen konnten 170 asymptomatische Personen ausfindig gemacht und somit Infektionsketten rasch durchbrochen werden. Elmar Rizzoli

Die 7-Tage-Inzidenz liege derzeit im Bezirk Schwaz bei 116,2, deutlich unter dem österreichischen Durchschnitt von 225,6. Corona-Einsatzstabsleiter Elmar Rizzoli sieht einen „Trend nach unten". Die Neuinfektionen hätten sich im Vergleich zur vergangenen Woche halbiert. Die Maßnahmen hätten ihre Wirkung gezeigt, auch in Kombination mit dem intensiven Contact Tracing seitens der Gesundheitsbehörde und der Impfaktion im Bezirk. „Die Entspannung beim Infektionsgeschehen weist darauf hin, dass die Impfungen, ihre Wirkung zu entfalten beginnen“, so Rizzoli.

Südafrika-Variante erfolgreich eingedämmt

Die südafrikanische Virusmutation konnte in den vergangenen Wochen erfolgreich eingedämmt werden, freut sich das Land in der Aussendung. „Am Höhepunkt Anfang Februar mussten wir knapp 120 Fälle der südafrikanischen Variante im Bezirk Schwaz verzeichnen, aktuell sind es noch sieben Fälle“, so Rizzoli. Machte der südafrikanische Variantenanteil Anfang Februar noch knapp 19 Prozent von allen in Tirol infizierten Personen aus, sind es aktuell nur mehr 0,55 Prozent.

Die Ausreisetestpflicht für den Bezirk Schwaz wurde zuletzt auch aufgrund des Vorkommens der weiterentwickelten britischen Virusvariante (B.1.1.7 mit E484K-Zusatz) als Vorsichtsmaßnahme verlängert. Hier zeigt sich derzeit, dass die Anzahl der aktiv Positiven mit dieser Mutation halbiert werden konnte.