Günter Salchner zu Reuttes Bürgermeister gewählt

Vor dem Wahlgang hatte Schimana noch das Wort ergriffen und unter anderem angeboten, seine Anstellung als VP-Bezirksgeschäftsführer am nächsten Tag niederzulegen, sollte er gewählt werden. Er räumte aber ein, dass er wisse, dass seine Chance dafür nicht sehr groß seien. Von der Liste Luis rückt Andrea Weirather in den Gemeindevorstand nach. Mit Elisabeth Schuster finden sich erstmals zwei Frauen in der Marktgemeinde in dieser Position. Michael Kuhn folgt dem scheidenden Altbürgermeister Luis Oberer als Gemeinderat.