Säbelrasseln der USA im Vorfeld der Winterspiele in Peking

Was war geschehen? Zwischen China und den USA entbrannte ein heftiger Streit über Forderungen eines möglichen Boykotts der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Der Pekinger Außenamtssprecher Zhao Lijian übte gestern scharfe Kritik an den USA, nachdem der Sprecher des US-Außenministeriums in Washington am Vortag gesagt hatte, dass die USA wegen der Menschenrechtsverletzungen in China mit Verbündeten über einen möglichen Olympia-Boykott sprechen wollten. „Die Politisierung des Sports läuft der olympischen Charta zuwider, schadet den Interessen aller Sportler und der internationalen olympischen Bewegung“, sagte Zhao Lijian vor der Presse in Peking. Das Olympische Komitee der USA und der Rest der olympischen Bewegung würden da nicht mitmachen. China sei zuversichtlich, mit allen Parteien großartige Spiele sicherstellen zu können.