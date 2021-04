Nächster Schock für den FC Wacker: Fridrikas fehlt gegen Dornbirn

Innsbruck – Als wäre der Aderlass in der Defensive des FC Wacker in den vergangenen Tagen nicht schon groß genug gewesen, muss Trainer Daniel Bierofka nun auch die Offensive umstellen, denn während hinten Alex Joppich und Lukas Hupfauf nach Sperren zurückkehren, erlitt Lukas Fridrikas, seit seinem Wechsel nach Innsbruck im Winter der wohl gefährlichste Tiroler, bei der jüngsten 1:2-Niederlage gegen BW Linz eine Gehirnerschütterung und wird morgen (20.25 Uhr, live ORF Sport +) im Heimspiel gegen Dornbirn fehlen.

Der 23-Jährige, der damit das Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen verpasst, hat bislang in Innsbruck voll eingeschlagen, insgesamt fünf Tore erzielt und in jedem der vergangenen drei Pflichtspiele getroffen. Die Sorgenfalten bei Wacker-Trainer Daniel Bierofka werden also so schnell nicht kleiner. (TT)