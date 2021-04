Nach Bluttat in Graz: Eifersucht als mögliches Motiv

Graz – Nach der Bluttat am Mittwoch in Graz hat der 43-jährige Verdächtige und Ehemann des 38-jährigen Opfers bei der Vernehmung gestanden, auf seine Ehefrau eingestochen zu haben. An Details könne er sich aber nicht erinnern, hieß es am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Afghane wird am Donnerstag in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht und dürfte dort in Untersuchungshaft kommen. Das Motiv könnte Eifersucht gewesen sein.