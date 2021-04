Jakubitzka greift mit dem ÖEHV-Team an, Feldner nächster Neuzugang

Auf die lange Zeit in Salzburg blickt der Tiroler aber gerne zurück: „Es gab schon im Nachwuchs so viele schön­e Moment­e.“ Als spätere Highlights nennt Jakubitzka sein EBEL-Debüt oder die Matches in der Königsklasse („Gegen solche Gegner lernst du am meisten“). Vermissen wird er auch seinen Tiroler Landsmann Mario Huber. „Wir verstehen uns sehr gut, haben fast alles gemeinsam gemacht.“ Beim Nationalteam – Huber rückt verspätet ein – wird es aber wohl ein schnelles Wieder­sehen geben. Mit Dari­o Winkler steht ein künftiger Teamkollege bei den Haien ebenfalls im ÖEHV-Aufgebot.