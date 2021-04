French Open starten wegen Corona-Krise eine Woche später

Die French Open sollen nun vom 30. Mai bis 13. Juni in Szene gehen. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Paris – Die French Open der Tennisprofis werden wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst um eine Woche nach hinten verschoben. Die Organisatoren von Roland Garros bestätigten am Donnerstag einen Bericht der Sporttageszeitung L'Equipe. Das Turnier, das für Österreichs Topstar und US-Open-Sieger Dominic Thiem das erklärte Ziel dieses Jahres ist, soll nun vom 30. Mai bis 13. Juni in Szene gehen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die französische Sportministerin Roxana Maracineanu Überlegungen zu einer möglichen Verschiebung bestätigt. Durch den späteren Termin erhoffen sich die Organisatoren mehr Zuschauer beim Sandplatz-Turnier im Stade Roland Garros. In ganz Frankreich sind seit vergangenem Wochenende für mindestens vier Wochen strengere Corona-Maßnahmen in Kraft, in Paris galten sie zum Großteil bereits zuvor.

ATP- und WTA-Kalender beeinträchtigt

Durch die neue Terminisierung kommt es nach aktuellem Stand zu einer Kollision mit dem bisher geplanten Start der Rasen-Saison. Am 7. Juni sollten unter anderem die Turniere in Stuttgart, Nottingham und in 's-Hertogenbosch beginnen. Im vergangenen Jahr konnten die French Open wegen der Coronavirus-Pandemie überhaupt erst Ende September beginnen.

Der Direktor des Grand-Slam-Boards, in dem alle vier Grand-Slam-Turniere vertreten sind, unterstützt diese Entscheidung. "Wir sind weiterhin in sehr herausfordernden Zeiten für die ganze Welt und auch wenn man für die Zukunft optimistisch sein kann, ist es klar, dass wir noch immer mitten in einer Pandemie leben", erklärte Ugo Valensi. Man werde für die herausragendsten Ereignisse des Tennissports, die die Majors eben sind, alles Mögliche tun, dass diese erfolgreich ausgetragen werden können. "Daher wird die Entscheidung des Französischen Tennisverbands (FFT), Roland Garros um eine Woche zu verschieben, vom Grand-Slam-Board voll unterstützt."

In einem gemeinsamen Statement der Spielerorganisationen ATP und WTA wurde die Entscheidung respektiert. "Um die Herausforderungen der Pandemie zu meistern, hat man im Tennis in den vergangenen zwölf Monaten einen flexiblen Zugang zum Spielkalender haben müssen. Das ist weiterhin der Fall", so ATP und WTA. Mit den betroffenen Turnieren vor und nach den French Open wird an einer Optimierung des Kalenders gearbeitet, Lösungen werden in weiterer Zukunft bekanntgegeben.