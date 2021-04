Mindestens elf Demonstranten im Nordwesten Myanmars getötet

Nahezu täglich kommt es in zahlreichen Städten zu Demonstrationen. © AFP

Naypyidaw – In Myanmar sind bei Protesten erneut mehrere Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden. Bei heftigen Zusammenstößen in der Stadt Taze im Nordwesten seien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Soldaten hätten am Mittwochabend auf Demonstranten gefeuert. Diese hätten sich mit Jagdgewehren, Messern und Brandsätzen gewehrt. Es gebe rund zwanzig Verletzte. Über mögliche Opfer unter Soldaten gab es zunächst keine Angaben.

Zahlreiche Menschen platzierten Schuhe mit Blumen darin, um der Opfer der Proteste zu gedenken. © AFP

Taze liegt in der Nähe der Stadt Kale, wo bei ähnlichen Auseinandersetzungen am Mittwoch mindestens elf Menschen getötet wurden. Auch in der Wirtschaftsmetropole Yangon protestierten erneut zahlreiche Menschen gegen den Putsch des Militärs und für die Rückkehr zur Demokratie. Zahlreiche Menschen platzierten Schuhe mit Blumen darin, um der Opfer der Proteste zu gedenken.