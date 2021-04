Grazer dachte an Streich und rannte mit Messer auf Polizei zu

Graz – Ein rabiater 20-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Graz-Eggenberg von der Polizei vorübergehend festgenommen worden. Der junge Mann hatte laut Musik gespielt, weshalb Nachbarn die Einsatzkräfte riefen. Als die Beamten läuteten, dachte er offenbar an einen Streich, rastete aus und stürmte mit einem Messer in der Hand vor seine Wohnungstür. Als die Polizisten ihn mit gezogener Dienstwaffe ansprachen, legte der Betrunkene aber sofort die Waffe nieder.