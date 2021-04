Arbeiter in Fulpmes von Metallteil getroffen, Gasleitung in Hall angebohrt

Fulpmes, Hall in Tirol – Zwei Arbeitsunfälle haben am späten Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte im Bezirk Innsbruck-Land auf Trab gehalten. Wie die Polizei berichtet, wurde in Fulpmes am Industriegelände ein Arbeiter von einem Metallstück getroffen. Dieses hatte sich beim Formen gelöst. Das 15 cm lange Teil traf den Arbeiter im Brustbereich. Der Verletzte wurde von den anwesenden Kollegen erstversorgt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Wie schwer sich der Mann verletzte, ist nicht bekannt.