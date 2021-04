Fahrerflucht bei Polizeikontrolle in Wörgl: Zwei Beamte verletzt

Wörgl – Bei einer Polizeikontrolle am Donnerstagabend in Wörgl fuhr ein 26-jähriger Kufsteiner mit seinem Auto plötzlich los. Zwei Polizisten wurden durch das Manöver verletzt.

Dabei wurde ein Polizist, der gerade die Fahrertür in der Hand hielt, beim Griff der Fahrertür eingeklemmt und mitgerissen. Er wurde an der Hand leicht verletzt. Ein zweiter Polizist wurde durch die halbgeöffnete Fahrertüre bzw. durch die A-Säule des Auto angefahren und zurückgestoßen. Dabei verletzte sich dieser leicht am rechten Arm im Bereich des Ellenbogens.