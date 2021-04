Ein "Impfluencer" fällt aus: Günther Jauch mit Corona infiziert

Sogenannte Impfluencer sind inzwischen weltweit ein Phänomen geworden, vor allem aber in den USA. Hollywood-Star Morgan Freeman (83), der in Filmen schon öfters Gott dargestellt hat ("Bruce Allmächtig"), sagt etwa in einem Clip: "Ich bin kein Doktor, aber ich vertraue der Wissenschaft." Er habe sich impfen lassen und rufe dazu auf. Es gehe darum, aufeinander Acht zu geben. Country-Legende Dolly Parton (75) sang in einem Online-Video eine in "Vaccine" umgetextete Version ihres Hits "Jolene". Barbra Streisand (78) schrieb zu einem Foto von sich und ihrem Mann James Brolin (80): "Jim und ich fühlen uns so viel mehr geschützt nach unserem zweiten Impftermin und wir hoffen, ihr alle werdet auch bald geschützt." In Großbritannien ist bekannt, dass die Queen geimpft wurde oder auch Oscar-Gewinnerin Judi Dench. (APA, dpa)