Nationalrat tagt zu ÖBAG-Chats: Wohl Misstrauensantrag gegen Blümel

Wien – Die umstrittenen Chats rund um die Bestellung von ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid sind Basis einer Sondersitzung des Nationalrats am Freitag, die von der Opposition einberufen wurde. Die Freiheitlichen werden in dieser eine „Dringliche Anfrage“ an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) richten, der aus den bekannt gewordenen Nachrichten als Förderer Schmids hervorgeht. Auch ein Misstrauensantrag der Opposition gegen den Ressortchef ist zu erwarten.