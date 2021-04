Vor einem Jahr endete die Corona-Rückholaktion für über 7500 Österreicher

Für eine Rückholung aus Peru sei erst in letzter Minute eine Erlaubnis zur Landung in Lima erteilt worden, erinnerte das Außenministerium. Nach Sydney hob am 31. März 2020 der längste Non-Stopp-Flug der AUA ab. Mit an Bord der Heimholflieger waren auch Bürgern anderer EU-Staaten. Den Abschluss der Aktion machte ein Flug aus Neuseeland. Am 9. April starte in Christchurch mit der "Spirit of Austria" erstmals eine AUA-Maschine von neuseeländischem Boden. Nach Zwischenstopps in Auckland und Kuala Lumpur konnten die rund 290 Passagiere in Wien am 10. April um 9.13 Ortszeit die Maschine sicher verlassen.