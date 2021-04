Zigarette löste Brand in Obsteig aus: Autofahrer meldete dichten Rauch

Obsteig – Ein Bauernhof in Obsteig ist am Freitagmittag teilweise in Flammen gestanden. Gegen 12.20 Uhr bemerkte laut Polizei ein vorbeifahrender Autofahrer starken Rauch auf dem obersten Balkon des Bauernhauses. Er verständigte umgehend die Hausbesitzer. Diese setzten die Rettungskette in Gang und begannen auch selbst mit Löscharbeiten.