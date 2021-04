Lange Haftstrafen wegen geplanter Anschläge vor Fußball-EM 2016

Eine Zeichnung zeigt die Angeklagten vor Gericht. © BENOIT PEYRUCQ

Paris – Wegen Anschlagsplänen vor der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich 2016 sind drei mutmaßliche Islamisten zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Pariser Gericht verhängte am Freitag 24 Jahre Haft für jeden von ihnen. Zwei Helfer wurden am Freitag zudem zu acht und zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, zwei weitere Männer wurden freigesprochen. Die Angeklagten hatten bestritten, ein Blutbad geplant zu haben.

Nach siebenstündiger Beratung kamen die fünf Richter zu ihrem Urteil. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hatte lebenslänglich für den Hauptangeklagten Réda K. und zwei weitere Mitglieder der sogenannten "Zelle von Argenteuil" gefordert.

Waffen in Pariser Vorort gehortet

Sie sollen in dem Pariser Vorort Waffen gehortet haben, um vor der Fußball-EM in Frankreich im Juni und Juli 2016 einen Anschlag zu begehen. Trotz jahrelanger Ermittlungen konnte die Justiz allerdings kein präzises Ziel identifizieren.

Die Razzia in Argenteuil nördlich von Paris folgte zwei Tage nach den islamistischen Anschlägen von Brüssel im März 2016, bei denen Extremisten 35 Menschen getötet hatten. Die Polizei stellte in der Wohnung unter anderem Kalaschnikows und andere Handfeuerwaffen sowie Sprengstoff sicher - darunter auch hochexplosives Acetonperoxid (Apex), das die Jihadistenmiliz IS (Daesh) bei den Pariser Anschlägen vom November 2015 verwendet hatte.

