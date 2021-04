Wieder Einbruch in Waldbad in Haiming: Polizei bittet um Hinweise

Haiming – Am Freitag kam es erneut zu einem Einbruch ins Haiminger Waldbad. Wie bereits am Osterwochenende stiegen Unbekannte ins Bad ein und randalierten.

Eine bis dato noch unbekannte Täterschaft ist am 09.04.2020 in der Zeit zwischen 16:30 und 18:10 Uhr in das Waldschwimmbad in Haiming eingestiegen. Beim dort befindlichen Kiosk wurden mit Gegenständen (unter anderem ein Tisch, etc) sämtliche Fensterscheiben eingeschlagen. Auch wurden die Glastüren eines Getränkekühlschranks sowie die Abdeckung einer Eisvitrine im Außenbereich zertrümmert. Ebenfalls wurde die Steuerung einer Kühlzelle (Kühlraum) beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte jedoch beträchtlich sein.