84 Migranten im Ärmelkanal gerettet

Paris – Die französische Küstenwache hat 84 Migranten gerettet, die beim Überqueren des Ärmelkanals in Seenot geraten waren. In den frühen Morgenstunden des Samstags wurden Menschen aus vier Booten in Sicherheit gebracht, wie es in einer Mitteilung der Behörde hieß. Auf den Booten befanden sich demnach auch acht Kinder, darunter drei Babys. Alle seien wohlauf.