CDU-Politiker wollen K-Frage schnell klären: Merz lehnt Söder ab

Berlin – In der konservativen deutschen Union fordern immer mehr Stimmen eine schnelle Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Schwesterparteien CDU und CSU: CDU-Vize Volker Bouffier forderte, dass sich der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und der bayrische CSU-Chef Markus Söder innerhalb der nächste Woche einigen und einen Vorschlag machen sollten. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus dringt auf eine Klärung innerhalb von zwei Wochen.

Unterdessen sprach sich der Ex-Unionsfraktionschef und Mann des rechten Flügels Friedrich Merz, der gegen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet in der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlegen war, gegen den bayrischen Ministerpräsidenten Söder als Kanzlerkandidaten aus. Mehrere Dutzend CDU-Unionsabgeordnete forderten eine Mitsprache der Bundestagsfraktion.

Laschet und Söder hatten bisher stets betont, dass sie bis Pfingsten die Entscheidung unter sich „einvernehmlich" klären wollten. Etliche Unions-Politiker hatten sich sogar für eine möglichst späte Entscheidung ausgesprochen, zumal die Grünen am 19. April ihre Kanzlerkandidatur klären wollen. Aber nun gerät der Zeitplan ins Rutschen. In der CDU wird Söder vorgeworfen, nicht zu erklären, ob er überhaupt als Kanzlerkandidat antreten möchte – wohl aber Spitzen gegen Laschet verschieße. Gleichzeitig gibt es in der CDU aber bei vielen Abgeordneten die Sorge, dass die schlechten Umfragewerte von Laschet schädlich für die Union und ihre Wiederwahlchancen bei der Bundestagswahl wären. Das setzt auch Fraktionschef Brinkhaus unter Druck.