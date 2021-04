Sechs Zivilisten bei Selbstmordanschlag auf Café in Somalia getötet

Baidoa – Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Café in Somalia sind am Samstag sechs Zivilisten getötet worden. Ein Selbstmordattentäter der islamistischen Al-Shabaab-Miliz habe seinen Sprengsatz vor einem Café in der Stadt Baidoa rund 250 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Mogadischu gezündet, erklärte die Polizei. Außer dem Attentäter seien sechs Zivilisten getötet und sieben weitere Menschen verletzt worden.