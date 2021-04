Alkolenker fuhr in Wildschönau Polizisten nieder und flüchtete

Trotz des schweren Unfalls hielt der Lenker nicht an, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Schließlich konnte er nach sofortiger Verfolgungsfahrt von Polizisten in seinem Auto sitzend in Auffach angetroffen werden. Er verweigerte jede Aussage und musste schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Der Mann wirkte offensichtlich alkoholisiert, die Durchführung eines Alkotest verweigerte er. Die Polizei bittet nun einen anderen Lenker, der zum Zeitpunkt des Unfalls um 22.47 Uhr von der Polizei am Unfallort angehalten und kontrolliert worden war, sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Wörgl unter Tel. 059133/7221 zu melden. (TT.com)