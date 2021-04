WSG Tirol kassierte Niederlage bei Sturm: Coach Silberberger ortet Redebedarf

Graz – Sturm Graz bleibt so etwas wie der Angstgegner für die WSG Tirol in der Bundesliga. Zwar durften die Wattener am Sonntag nach der 1:0-Führung von Nikolai Baden Frederiksen (15.) kurz vom ersten Sieg gegen die "Blackies" träumen, die Hausherren zerstörten das kleine Pflänzchen Hoffnung aber postwendend. Innerhalb von 17 Minuten drehten Jakob Jantscher (17., 23.) und Stefan Hierländer (33.) die Partie zugunsten von Sturm und ließen die Steirer mit einem 3:1-Vorsprung auf die Siegerstraße einbiegen. Ein erneuter Baden-Frederiksen-Treffer (71.) kam zu spät, mehr wie der Anschluss wollte den Tirolern an diesem Nachmittag nicht mehr gelingen.

⏱ Zum Spielverlauf: Kelvin Yeboah hätte Sturm gegen seinen Ex-Club beinahe schon in der 5. Minute in Front gebracht, donnerte den Ball aber an die Querlatte. Zwei Minuten später verstolperte der Ghanaer nach einem guten Haken und verpasste so eine Schussmöglichkeit. Im Gegenzug wurde ein Versuch von Juventus-Leihgabe Baden Frederiksen zur Beute von Jörg Siebenhandl. Als der Däne in der 15. Minute aus halbrechter Position einen Freistoß direkt ins Eck des Torhüters schlug, war Siebenhandl aber nicht von jeglicher Schuld freizusprechen.