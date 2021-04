Niederländischer Tourist mit sechs Kilo Kokain in Zürich gefasst

Bern – Die Zürcher Kantonspolizei hat am Samstag in Zürich Affoltern einen niederländischen Touristen mit sechs Kilogramm Kokain und umgerechnet 29.740 Euro Bargeld erwischt. Der 45-Jährige hatte die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von fast 600.000 Euro in seinem Auto "professionell" versteckt.