15-Jähriger baute in Ischgl betrunken Unfall und versteckte sich im Wald

Gegen 6 Uhr früh nahm der 15-Jährige in Ischgl ein Auto unbefugt in Betrieb und fuhr damit talauswärts, bis er im Gemeindegebiet von Grins einen Unfall verursachte. Trotzdem fuhr der junge Mann mit dem kaputten Pkw weiter und ließ es schließlich erst in Kappl schwer beschädigt zurück. Zu Fuß ergriff er die Flucht. Beim Auffinden des Wracks leitete die Polizei aufgrund der unklaren Situation eine Fahndung ein. Ein Diensthund nahm schnell die Fährte auf. In einem Waldstück unter Ästen versteckt erschnüffelte er den 15-Jährigen schließlich. Dieser musste einen Alkotest durchführen, der positiv ausfiel.