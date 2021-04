Wörgler Erlebnisbad vor der Schließung: Beteiligung zu gering

Wörgl – Für den Erhalt des Wave wurde bei der gestrigen Volksbefragung in Wörgl gestimmt – 69,65 % sprachen sich für eine Sanierung des knapp 20 Jahre alten Bades aus. Trotzdem dürfte die Wörgler Wasserwelt Ende August für immer ihre Pforten schließen. Die von BM Hed­i Wechner vorausgesetzten 70% Wahlbeteiligung wurden nicht erreicht. 27,11 % der 10.261 Stimmberechtigten machten ein Kreuzerl. Für BM Wechner zu wenige, um dem rechtlich nicht verbindlichen Ergebnis der Befragung auch nachzukommen. „Das Herz der Wörgler brannte nie für das Wave. Die Wörgler wollen ein Freischwimmbad“, sieht sich Wechner nach „vielen Gesprächen mit Bürgern“ in ihrem Kurs bestätigt.

Ihre Liste Hedi Wechner und jene von VBM Mario Wiechenthaler (Freiheitliche Wörgler Liste) werden in der Gemeinderatssitzung am 29. April erneut einen Antrag auf Schließung einbringen. Da die beiden Fraktionen die Mehrheit haben, dürfte das Schicksal des Wave also besiegelt sein.