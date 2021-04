Söder und Laschet bereit zu Unions-Kanzlerkandidatur

Söder und Laschet (r.) haben ihre Ansprüche angemeldet. © FEDERICO GAMBARINI

Berlin – In der Union spitzt sich die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu: CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet erklärten sich nach Teilnehmerangaben in der Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion beide bereit zur Kandidatur. "Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit", sagte Bayerns Ministerpräsident demnach. "Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit."

Auch Laschet habe seinen Anspruch angemeldet. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich in der Sitzung zuvor indirekt an die Seite von Laschet in der Coronakrise gestellt und Bayerns Umsetzung der Notbremse kritisiert.

Söder sagte den Angaben zufolge, Laschet und er hätten am Samstag miteinander beraten, aber noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Der CDU-Vorsitzende wiederum betonte seine Übereinstimmung mit dem CSU-Chef und beharrte darauf, dass die beiden die Kanzlerkandidatur untereinander absprechen würden. Er reagierte damit auch auf Forderungen aus der Bundestagsfraktion, in der mehrere Dutzend CDU-Abgeordnete ein Mitspracherecht gefordert hatten.

Fraktionschef skeptisch

Das sieht aber auch CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus skeptisch. Die Fraktion sei eingebunden, etwa durch die Präsentation von Söder und Laschet am Sonntag in der Sitzung, in der beide aufgetreten waren. Am Montag will das CDU-Präsidium in einer Präsenzsitzung beraten - auch das wird als Indiz für eine vertrauliche Absprache angesehen, in der Laschet sich die Unterstützung für seine Kandidatur sicher will.

Merkel soll sich am Sonntag indirekt im Rennen positioniert haben, hieß es aus der CDU. Sie habe in der Sitzung Bayerns Umsetzung der Notbremse in der Coronakrise kritisiert. Bayern sei weiter abgewichen als Nordrhein-Westfalen, sagte sie nach Teilnehmerangaben. Zudem forderte sie wie Laschet einen "Brücken-Lockdown".

Mehrere führende Unionspolitiker hatten bei der Klärung der Kanzlerkandidatur am Wochenende aufs Tempo gedrückt. In der CDU wurde Söder vorgeworfen, lange nicht erklärt zu haben, ob er überhaupt als Kanzlerkandidat antreten möchte - wohl aber Spitzen gegen Laschet abfeuere. Gleichzeitig gibt es in der CDU wiederum bei vielen Abgeordneten die Sorge, dass die schlechten Umfragewerte von Laschet schädlich für die Union und ihre Wiederwahlchancen bei der Bundestagswahl wären. Laschet selbst erklärte in der "Bild am Sonntag", eine faire Verständigung mit Söder zu suchen.

Merz gegen Söder als Kanzlerkandidat

Der CDU-Politiker Friedrich Merz, der im Jänner gegen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet in der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlegen war, sprach sich gegen Söder als Kanzlerkandidaten aus. Merz, der noch Einfluss in konservativen Unionskreisen und beim Wirtschaftsflügel hat, sagte im "Westfälischen Anzeiger", dass sich die CDU und Laschet die Kanzlerkandidatur nicht nehmen lassen sollten. Eine Kandidatur Söders "hätte erhebliche Folgen für das Verhältnis zwischen CDU und CSU."