53-jähriger Biker zog sich bei Sturz in Hippach schwere Verletzungen zu

Der 53-Jährige wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen.

Hippach – Im Krankenhaus Innsbruck endete am Sonntagvormittag die Motorradtour eines 53-Jährigen. Laut Polizei stürzte der Mann gegen 11 Uhr auf einem steilen Waldstück am Gugglberg in Hippach, er war mit einem Trial-Bike unterwegs.