Lenker (32) prallte in Stans gegen Mauer: Schwere innere Verletzungen

Stans – Bei einem Unfall auf der Unterinntal Landesstraße in Stans wurde ein 32-jähriger Österreicher in der Nacht auf Montag schwerst verletzt. Er konnte noch selbst die Rettung alarmieren.

Der Mann war gegen 2.30 Uhr von Vomp in Richtung Jenbach unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit voller Wucht gegen die Steinmauer der Autobahnunterführung prallte. Der 32-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere innere Verletzungen zu.Er wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)