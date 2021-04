Autofahrer prallte bei Wörgl gegen Portal der Autobahnunterführung

Am Auto des Mannes entstand schwerer Sachschaden.

Wörgl – Bei einem Unfall auf der Inntalautobahn erlitt ein 59-jähriger Österreicher am Samstagnachmittag Verletzungen im Gesicht. Er war gegen 17.55 Uhr bei Wörgl-Ost aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Portal der Autobahnüberführung geprallt.

Nachkommende Autolenker leisteten an der Unfallstelle Erste Hilfe und tätigten den Notruf. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert. Am Auto entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)